구로구, 오는 27일 수궁동 청사 건립 주민설명회 열어

서울 구로구가 수궁동 청사 건립과 관련해 주민과 소통하는 수궁동 청사 건립 주민설명회를 오는 27일 궁동종합사회복지관 3층 어울림강당에서 연다.구로구 관계자는 “설명회는 신청사 사업계획을 공유하고 주민 의견을 듣기 위해 마련됐다”고 설명했다.수궁동 신청사는 궁동 213-42번지 일대에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 약 2200㎡ 규모로 건립된다. 현재 설계용역이 진행 중이며, 2026년 8월까지 설계 완료, 2027년 착공, 2028년 11월 개청을 목표로 추진되고 있다.신청사는 노후한 기존 청사의 협소한 공간 문제를 해소하고, 주민 편의성과 공간 활용성을 높이기 위해 추진된다. 주민센터와 자치회관 기능을 통합한 복합행정공간으로 조성된다.설명회에서는 사업 추진 배경과 필요성, 그간의 행정절차와 향후 일정을 소개하고, 설계용역기관이 청사 설계 방향을 직접 설명할 계획이다.구는 설명회를 통해 수렴한 주민 의견을 향후 설계와 건립 과정에 적극 반영한다는 방침이다.장인홍 구로구청장은 “주민의 다양한 의견을 듣고, 더 나은 청사를 만들기 위한 밑거름으로 삼겠다”며 “관심 있는 주민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.서유미 기자