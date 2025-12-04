중랑 ‘창업지원센터’ 입주기업 뽑아요

하반기 9곳 선발… 19일까지 모집

신성장 분야 유망 기업 발굴·육성

이미지 확대

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 중랑창업지원센터의 설립 목적은 무엇인가? 창업 생태계 활성화 부동산 임대사업

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 독립형 사무실 최대 입주 기간은 5년이다. O X

2025-12-04 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구가 중랑창업지원센터에 신규 입주할 기업을 오는 19일까지 모집(포스터)한다. 3일 중랑구에 따르면 중랑창업지원센터는 지역 창업 생태계 활성화와 초기 창업기업 성장을 돕기 위해 2022년 문을 열었으며, 4차 산업 등 신성장 분야 유망 기업을 발굴·육성하고 있다.이번 모집에서는 독립형 사무실 2곳, 공유형 7곳 등 총 9개 사를 선발한다. 독립형 사무실은 약 20㎡ 규모의 개별 공간으로 1년 단위 갱신을 통해 최대 5년까지 입주할 수 있고, 공유형 사무실은 약 250㎡의 공동 공간에 최대 3년까지 입주할 수 있다.모집 대상은 공고일 기준 창업 7년 이내 기업 또는 예비창업자로, 제조업·콘텐츠·기술서비스업 등 다양한 분야에서 신청할 수 있다. 특히 장미 재배·유통 종사자, 청년, 중랑구민·지역 기업, 여성, 장애인 등은 심사에서 우대한다.입주기업은 ▲시설지원(회의실·촬영실·각종 장비) ▲사업지원(법률·회계·특허 전문가 상담, 정책자금 연계, 원스톱 창업 상담) ▲코칭 지원(정부 지원사업 계획서 작성 지도, 교육 프로그램, 산학협력 네트워크) 등 종합적인 창업 지원을 받을 수 있다.신청은 신청서와 사업계획서를 전자우편 또는 방문 접수하면 되며, 서류·면접 심사를 거쳐 다음 달 20일 최종 결과가 발표된다.류경기 중랑구청장은 “혁신과 도전 정신을 가진 창업가들의 많은 참여를 기대한다”며 “중랑창업지원센터가 기업 성장의 든든한 기반이 되어 지역경제 활력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.﻿유규상 기자