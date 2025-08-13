메뉴
진주 올빰토요야시장, 8월 16일 재개장…먹거리·공연 풍성

이창언 기자
이창언 기자
수정 2025-08-13 17:05
입력 2025-08-13 17:05
진주논개시장 올뺨토요야시장 모습. 2025.8.13. 진주시 제공
진주논개시장 올뺨토요야시장 모습. 2025.8.13. 진주시 제공


경남 진주시는 무더위로 7월부터 휴장했던 ‘올빰토요야시장’이 8월 16일부터 재개장해 손님을 맞는다고 13일 밝혔다.

휴식기를 마친 올빰토요야시장은 논개시장 아케이드 구간(진주고용복지플러스센터 뒤편)에서 풍성한 먹거리와 다양한 문화행사 선보이며 10월 10월까지 매주 토요일 오후 6시~오후 11시 운영한다.

야시장에서는 육전, 닭꼬지, 마라크림새우튀김 등 12개 먹거리를 만날 수 있다. 거리공연, 거리노래방, 방문 고객 이벤트 등 풍성한 문화행사도 연다.

진주시 관계자는 “올빰토요야시장은 매주 2000여명의 관광객이 찾을 정도로 인기 있는 진주시의 유일한 상설 야시장”이라며 “인근에 있는 진주진맥브루어리와 연계해 청년층 방문을 유도하여 구도심 상권이 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



올빰토요야시장은 침체한 전통시장 상권을 활성화하고 야간·체류형 관광 유치를 목표로 2022년 첫선을 보였다. 이후 현재까지 논개시장의 야간관광특화 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

진주 이창언 기자
