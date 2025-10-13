사천시의회 “사천공항 국제공항으로 승격해야”…건의안 발의

이미지 확대 사천공항 모습. 서울신문DB

경남 사천시의회는 ‘사천공항의 국제공항 승격 촉구 건의안’을 의원 전원이 공동 발의했다고 13일 밝혔다.건의안에는 정부가 수립 중인 ‘제7차 공항개발 종합계획’에 사천공항의 국제공항 승격 반영을 요구하는 내용이 담겼다.정부 차원의 종합대책 조속 수립과 활주로 연장, 국제선 화물터미널 신축 등 공항개발 종합계획 반영과 남부권 항공과 관광 인프라 강화 등이 주요 내용이다.시의회는 27일 열리는 제286회 임시회 제2차 본회의에서 건의안을 의결할 예정이다. 이어 정부와 국회 등 관계 기관에 공식 건의문을 전달할 계획이다.또 경남도·인근 지자체와 협력해 사천공항의 국제공항 승격 필요성을 전국에 알릴 방침이다.건의안을 대표 발의한 구정화 사천시의원은 “우주항공청 개청으로 늘어난 교류 수요에 대응하고, 항공 물류와 관광 인프라를 강화할 실질적 대책이 필요하다”며 “사천공항의 국제공항 승격은 남부권 균형발전과 산업경쟁력 제고를 위한 국가적 과제”라고 말했다.사천 이창언 기자