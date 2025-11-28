강웅철 경기도의원, 소방 예산서 ‘행감 지적사항’ 등 필수 항목 누락 질타

이미지 확대 강웅철 의원이 경기도 소방재난본부 및 관련 기관에 대한 2026년도 예산 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 강웅철 의원(국민의힘, 용인8)은 경기도 소방재난본부 및 관련 기관에 대한 2026년도 예산 심사에서 예산 설명서 작성 방식이 타 실국과 상이해 예산 심의에 필수적인 중요 정보가 대거 누락됐다고 강하게 질타하며, 내년부터 경기도 표준 양식 준수를 주문했다. 아울러 성과계획서의 목표 달성치가 누락되거나 부실하게 작성된 점도 지적하며 보다 성실한 계획서 작성을 요구했다.강 의원은 “누락된 항목 중 ‘최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부 지적사항·평가·문제점 및 대책’이 행정사무감사 지적사항 처리 상황을 확인하고 요구 예산의 반영 여부를 판단하는 데 가장 중요한 항목임에도 계속해서 작성되지 않은 것은 심각한 문제”라고 꼬집었다. 또한, 타 시도 및 해외 유사 사업 현황은 예산의 효율성을 검토하는 데 좋은 참고 자료가 된다며 예산 설명서에 반드시 작성해 줄 것을 당부했다.강웅철 의원은 또한, 예산 사업에 대한 성과계획서 목표 달성치 작성의 부실을 지적했다. “일부 소방서에서는 성실히 작성한 사례도 있으나, 대부분의 핵심 사업에서 목표 달성치가 미흡하거나 0으로 기재된 것은 예산 집행의 투명성과 효율성을 의심하게 만든다”고 지적했다. 강 의원은 마지막으로 “소방 조직이 양적으로 팽창하는 만큼 질적인 발전도 뒤따라야 한다“며, 예산 심사에 대한 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀