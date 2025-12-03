충남 “2030년 외국인 30만명 시대 열 것”

산업·농업·교육 인재 10만명 유치

기업 연계 훈련 프로그램도 운영

2025-12-03 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도가 지방 소멸 위기 극복을 위해 5년 내에 외국인 인재 10만명 이상을 추가 유치하는 등 정주 외국인 30만명 시대를 열겠다고 선언했다. 김태흠 충남도지사는 2일 도청 문예회관에서 ‘충남 외국인 정책 비전 선포식’을 통해 이같이 밝혔다.정책 비전은 외국인 인재 유치로 지방 소멸 위기 극복은 물론, 대한민국 미래 성장까지 견인한다는 의미를 담아 ‘세계를 품고, 미래로 도약하는 글로벌 충남’으로 정했다. 5대 목표는 ▲산업·농업·교육 인재 10만명 신규 유치 ▲정주 외국인 30만명(2030년) 유치 ▲외국인 자녀 출생 3만명 ▲외국인 주민 국적 취득 전국 1위 ▲인공지능(AI) 기반 행정 체계 구축 등이다. 도는 이공계 중심 특화형 외국인 유학생 유치를 확대하고, 기업 연계형 장기 훈련 프로그램 운영과 국적 취득·정착 원스톱센터 설치 등에 나설 계획이다. 투입 예산은 5년간 600억 원에 달한다.충남의 외국인 주민 수는 16만 9245명(지난해 11월 기준)으로 전국 17개 시도 중 세 번째로 많고, 비율은 7.6%로 1위다. 김 지사는 “충남형 광역 비자 도입과 이민청 유치, 천안 출입국·외국인사무소 승격, 국적 드림 사업 등으로 ‘글로벌 충남’을 만들겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자