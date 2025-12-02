소영철 서울시의원, ‘프렙 아카데미’ 공덕캠퍼스 개관식 참석… “청년창업 거점 구축 기대”

외식창업 교육의 새로운 중심, ‘프렙 아카데미 공덕캠퍼스’ 개관

“청년 외식창업 성공률을 높이는 실전형 지원 확대에 최선 다할 것”

이미지 확대 축사하는 소영철 의원

이미지 확대 행사에 참석해 기념촬영하는 소영철의원이(맨앞줄 왼쪽에서 세 번째)

서울시의회 소영철 의원(국민의힘, 마포구 제2선거구)은 지난 11월 25일 서울창업허브 공덕에서 개최된 ‘프렙 아카데미 공덕캠퍼스 개관식 및 제9기 수료식’에서 서울시의회 기획경제위원회를 대표해 축사를 전하며, 청년 외식창업 생태계 강화를 위한 실질적 정책 지원 의지를 밝혔다.이날 행사에는 소 의원을 비롯한 서울시의회 기획경제위원회 위원들과, 김태균 서울시 행정1부시장, 최항도 서울신용보증재단 이사장 및 관계 기관 관계자, 9기 교육생 및 기존 수료생 등 60여 명이 참석해 성황리에 진행됐다.‘프렙 아카데미’는 외식업 청년창업가를 양성하기 위한 실전 중심 전문교육 프로그램(2021년 개설)으로, 조리·매장 운영 실습, 상권 분석, 손익 구조 설계, 브랜드 전략, AI 마케팅 등 창업 준비부터 시장 안착까지 전 조기 교육과 컨설팅을 제공하고 있다.그 결과, 올해 9기까지 누적 175명 수료, 100명 실제 창업, 89개 점포 운영 지속이라는 성과를 거두었으며, 이는 서울시 외식업 평균 3년 생존율(50.9%)을 크게 웃도는 수준으로 프렙 아카데미의 효과성을 입증하고 있다.서울시는 이번 공덕캠퍼스 개관을 통해 기존 성수캠퍼스에 이어 외식창업 전문교육의 동·서권 복합 거점을 구축하고, 교육 정원을 연간 40명에서 100명으로 2.5배 확대해 더 많은 청년들의 창업 준비와 실전 역량 강화에 지원할 예정이다.소 의원은 “프렙 아카데미는 청년들이 꿈을 현실로 만들기 위한 가장 강력한 지원 플랫폼”이라며 “청년 도전이 실패로 끝나지 않도록 실전 중심의 교육과 안정적인 성장 환경 조성을 위해 서울시의회도 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀