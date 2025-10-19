‘하천이 산불 진화 자원으로’…경남도, 다기능 담수보 첫 도입 나서

지리산 권역 함양·산청 하천에 시범 설치

“하천수 활용해 진화 골든타임 확보”

이미지 확대 올해 3월 경남 산청 일대에서 난 산불 진화 과정에서 덕천강 하천수가 소방용수로 활용되고 있다. 2025.10.19. 경남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남도가 전국 최초 ‘산불재난 대응 다기능 담수보’ 설치를 추진한다.19일 경남도 설명을 보면, 도는 올 3월 산청·하동 지리산 일대에서 난 산불 진화 과정에서 하천수가 큰 도움이 됐다고 봤다. 이를 계기로 산불 발생 때 담수보 설치를 기획하게 됐다.시범 대상지(후보지)는 지리산 권역 함양 임천과 산청 덕천강(지방하천)이다.이들 하천은 산불 조심 기간(11월~5월) 충분한 용수 확보가 가능한 하천 폭 60m 이상·유역면적 50㎢ 이상의 중형 하천이다.각 대상지에는 높이 1.5~2.0m 규모 유압식 가동보를 설치, 최대 1만 8000톤의 물을 채울 수 있다.필요 때 보를 세워 확보한 담수를 활용하고 홍수기에는 보를 눕혀 하천 흐름을 유지하는 구조를 적용한다. 계획홍수위 변경 없이 설치할 수 있는 친환경 공법이 적용된다.사업비는 보당 약 13억원 규모로 잡았다. 도는 올 하반기 설계용역을 완료해 내년 상반기 공사에 착수할 계획이다.도는 이번 사업이 완료되면 대형산불 발생 때 초기 진화 골든타임 확보가 가능해지리라 본다. 헬기 급수·지상 진화에 필요한 소방용수 접근성도 개선되리라 기대한다.김용만 경남도 환경산림국장은 “하천수와 하천 시설물이 재난 상황에서 얼마나 중요한 역할을 하는지 지난 산불 진화 과정에서 확인됐다”며 “이번 사업은 하천을 산불 진화용 담수자원으로 체계화한 전국 최초 사례”라고 강조했다.산청 이창언 기자